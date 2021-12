Luana ironizon me Top Channel-in?! Ja çka tha përmes kësaj foto

Moderatorja shqiptare jo rrallë herë ka treguar mesazhet që ka marrë nga fansat të cilën mezi po e presin që ajo të fillojë ndonjë emision, shkruan lajmi.net.

Këto kanë ndikuar goxha shumë që Luana të ndihet jo vetëm e dashur por edhe e mbivlerësuar.

Ndaj së fundmi ajo me anë të një postimi në instagram sikur se ironizon me programet festive të Top Channel.

“ A do të kete më 1 janar televiziv si ky valle”, shkruan Luana duke bërë me dije se “Shiko Kush Luan” është dhe do mbetet programi më i dashur nga publiku.

Por se si do jetë 2022-ta për Luanan me apo emision mbetet për tu parë./Lajmi.net/