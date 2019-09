Moderatorja dhe këngëtarja e njohur, Luana Vjollca, këtë verë e ka pasur të ngarkuar me punë lidhur me projektet muzikore, e nuk kanë munguar as mbrëmjet e ndryshme ku ka performuar, shkruan lajmi.net.

Luana pas gjithë kësaj ka gjetur kohë edhe për të pushuar në det dhe nga atje nuk kanë munguar fotot e ndryshme ku shfaqej tejet provokative.

E tani i është kthyer punës në televizion dhe nga zyra ka provokuar me një foto ku e tregon gjoksin./Lajmi.net/