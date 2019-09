Luana Vjollca dhe Krenar Çoçaj do i japin fund beqarisë së shpejti, të paktën kështu na bëri me dije moderatorja gjatë emisionit që po udhëheq ‘Shiko kush luan’.

Gjatë një loje, Ami tregoi se nuk e ka ftuar Luanën në dasmë me Ermalin por nëse e bëjnë ndonjë festë përvjetori do e ftojnë dhe gjatë atij momentit Luana tha se vitin e ardhshëm do martohet vet.

Dimë se Luana dhe Krenari prej vitesh janë në lidhje, edhe pse çifti janë të rezervuar në publik me romancën e tyre.