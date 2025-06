“Lshone renin”, Agim Bahtiri e Armend Zemaj fjalosen teksa dalin nga Kuvendi Deputeti LVV-së, Agim Bahtiri, dhe ai i LDK-së, Armend Zemaj, kanë debatuar shkurtimisht jashtë objektit të Kuvendit pas dështimit të serishëm të kosntituimit të Kuvendit të Kosovës. “Ne jena ardhë me votue. Ju pse jeni ardhë. Eshtë e turpshme. Jeni ardhë, duhet me votue”, i është drejtuar me zë të lartë Batiri deputetit Armend Zemaj.…