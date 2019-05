Lori falënderon për urimet e ditëlindjes me këtë foto me prindërit 

Këngëtarja Loreta Kaçka e njohur për publikun si Lori, e ka festuar së fundmi ditëlindjen, shkruan lajmi.net.

Me rastin e datës së veçantë për të, ajo ka pranuar urime të shumta. Të gjithë ata që e uruan, këngëtarja ka vendosur që t’i falënderoj nëpërmjet një postimi në Instagram, imazh në të cilin shihet me dy prindërit e saj.

“Ju falenderoj nga zemra miq, fansa, kolege dhe dashamires per urimet e pafund me rastin e ditelindjes! Ma keni bere diten edhe me te lumtur, zemra mal…!Keta dy ❤️❤️ jane arsyeja qe une festoj çdo 26 Maj 😊 Uroj ti kem shendoshe e me jete te gjate, prinderit e mi te dashur..🙏🏻Ju dua shuummmm…🤗🤗”, ka shkruar ajo pranë fotogfrafisë./Lajmi.net/