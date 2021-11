Loredana zbulon talentin e Hanës, kaq e ëmbël duket ajo

Por përveq muzikës që ka arritur të krijojë hite ajo ka arritur të jetë në qendër të vëmendjes gjithmonë edhe me jetën e saj private, shkruan lajmi.net.

Reperja është përfolur shumë për lidhjen dhe ndarjen e saj me reperin kosovar Mozzik, me të cilin edhe kanë një vajzë me emrin Hana.

Hana që në momentin e ardhjes në jetë domosdo është bërë fytyrë publike. Madje ajo posedon edhe Instagram personal të sajin.

Së fundi Loredana është ajo e cila e ka ndarë me fansat e saj talentin e Hanës.

Ajo shihet teksa është duke pikturuar dhe ky duhet të jetë ndër talentet e saj të pazbuluara deri tani.

Loredana dhe Mozzik patën tentuar ribashkimin e tyre por si duket çiftit nuk i ka ecur mbarë andaj përsëri janë ndarë dhe posedojnë raporte të mira.