‘Loqka’ – Kënga më e re e Yllka Kuqit Këngetarja Yllka Kuqi ka lansuar këngën ‘Loqka’ në bashkëpunim me Dj Esco. Yllka Kuqi ka bashkëpunuar me Dj Esco për projektin e saj të parin për 2024, shkruan lajmi.net. Kënga quhet ‘Loqka’. Përveç që është një këngëtare shumë e talentuar, ajo është dukur për mrekulli në këtë videoklip./Lajmi.net/ View this post on Instagram …