Londrimi vjen me reagimin e parë në rrjetet sociale, zbulon diçka

Finalja e “Big Brother VIP Kosova” u mbyll me një spektakël madhështor në Klan Arena, mes emocioneve të forta dhe surprizave të shumta që shoqëruan natën e madhe, shkruan IndeksOnline. Fitues i këtij edicioni u shpall Londrim Mekaj, i cili arriti të rrëmbejë çmimin e madh prej 150 mijë eurosh, duke kurorëzuar kështu rrugëtimin e…

ShowBiz

28/02/2026 11:04

Finalja e “Big Brother VIP Kosova” u mbyll me një spektakël madhështor në Klan Arena, mes emocioneve të forta dhe surprizave të shumta që shoqëruan natën e madhe, shkruan IndeksOnline.

Fitues i këtij edicioni u shpall Londrim Mekaj, i cili arriti të rrëmbejë çmimin e madh prej 150 mijë eurosh, duke kurorëzuar kështu rrugëtimin e tij brenda shtëpisë më të famshme në vend.

Por ajo që mori vëmendjen menjëherë pas përfundimit të spektaklit ishte reagimi i vetë fituesit në rrjetet sociale.

“Qeshtu doket njeri me 150k n’xhep”, ka shkruar ai, duke e shoqëruar reagimin me një imazh nga momentet pas finales.

Artikuj të ngjashëm

February 28, 2026

Londrimi shpallet FITUES I “BBVK 4”

February 27, 2026

Londrimi i bindur: Unë do të fitoj Big Brother VIP Kosova

February 27, 2026

Hygerta debuton në “Fadil Vokrri”, shënon gol nga penaltia

February 27, 2026

“Treshi përsheshi” ju përshëndesin për herë të fundit nga shtëpia më...

Lajme të fundit

Irani shënjestron bazat amerikane në Kuvajt, Emiratet e...

Vijon kundërpërgjigja në disa fronte nga Irani, pas...

Besnik Tahiri: Opozita pa agjendë, jemi në lojën...

Irani sulmon me raketa balistike Emiratet e Bashkuara...