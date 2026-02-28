Londrimi vjen me reagimin e parë në rrjetet sociale, zbulon diçka
ShowBiz
Finalja e “Big Brother VIP Kosova” u mbyll me një spektakël madhështor në Klan Arena, mes emocioneve të forta dhe surprizave të shumta që shoqëruan natën e madhe, shkruan IndeksOnline.
Fitues i këtij edicioni u shpall Londrim Mekaj, i cili arriti të rrëmbejë çmimin e madh prej 150 mijë eurosh, duke kurorëzuar kështu rrugëtimin e tij brenda shtëpisë më të famshme në vend.
Por ajo që mori vëmendjen menjëherë pas përfundimit të spektaklit ishte reagimi i vetë fituesit në rrjetet sociale.
“Qeshtu doket njeri me 150k n’xhep”, ka shkruar ai, duke e shoqëruar reagimin me një imazh nga momentet pas finales.