Londrimi vendos që Klodi të largohet nga shtëpia, ja arsyeja
Londrimi, si kapiten i javës, ka marrë një detyrë nga Vëllai i Madh. Atij i është kërkuar të zgjedhë një banor që do të shkojë në koncertin e Alban Skënderajt. Ai ka zgjedhur Klodin, pasi sipas tij, Klodi është fans i tij.
ShowBiz
05/12/2025 21:56
Londrimi, si kapiten i javës, ka marrë një detyrë nga Vëllai i Madh.
Atij i është kërkuar të zgjedhë një banor që do të shkojë në koncertin e Alban Skënderajt.
Ai ka zgjedhur Klodin, pasi sipas tij, Klodi është fans i tij.