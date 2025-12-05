Londrimi vendos që Klodi të largohet nga shtëpia, ja arsyeja

Londrimi, si kapiten i javës, ka marrë një detyrë nga Vëllai i Madh. Atij i është kërkuar të zgjedhë një banor që do të shkojë në koncertin e Alban Skënderajt. Ai ka zgjedhur Klodin, pasi sipas tij, Klodi është fans i tij.

ShowBiz

05/12/2025 21:56

Londrimi, si kapiten i javës, ka marrë një detyrë nga Vëllai i Madh.

Atij i është kërkuar të zgjedhë një banor që do të shkojë në koncertin e Alban Skënderajt.

Ai ka zgjedhur Klodin, pasi sipas tij, Klodi është fans i tij.

Artikuj të ngjashëm

December 5, 2025

“Më ka lënë si qeni në rrush”, thotë Edi për Dolcen

December 5, 2025

“Me dy njerëz të sëmurë, ka shumë gjëra që publiku nuk...

December 5, 2025

A ka Labi i BBVK një fëmijë jashtëmartesor? – Flet gruaja e tij

December 5, 2025

“Ky është hit i vërtetë”, Labi kur dëgjon këngën e tij

December 5, 2025

Selvija pas mesnatës bën dedikimin prekës për Shpatin, zbulon dhimbjen që...

December 5, 2025

“Është e dashuruar me një afrikan me ngjyrë”, Labi qan me...

Lajme të fundit

Vazhdon avazi i vjetër – Përfaqësuesit e Listës...

Pothuajse 64 mijë votues nga diaspora të regjistruar — afati mbyllet nesër

KFOR njofton se ka shtuar prezencën në Kosovë:...

Paralajmëron eksperti amerikan, Kupchan: Marrëdhëniet Kosovë–ShBA në një...