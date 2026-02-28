Londrimi shpallet FITUES I “BBVK 4”

ShowBiz

28/02/2026 08:26

Londrim Mekaj është shpallur fitues i Big Brother VIP Kosova, duke triumfuar në një finale të mbushur me emocione dhe surpriza.

Pas javësh të tëra sfidash dhe përballjesh brenda shtëpisë më të famshme në Kosovë, Londrimi arriti të fitojë mbështetjen e publikut me lojën e tij të qetë, strategjinë e menduar dhe qëndrimet e forta në momentet kyçe.

Finalja e madhe u shoqërua me reagime të shumta në rrjete sociale, ndërsa fansat festuan fitoren e tij si një sukses të merituar.

Me këtë triumf, Londrim Mekaj lë gjurmë në historinë e këtij formati shumë të ndjekur.

