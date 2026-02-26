Londrimi i indinjuar me Elijonën: S’e kam pritur prej teje – sjelljet e tua pas shkuarjes në finale kanë qenë të çuditshme

Gjatë darkës së finalistëve, Londrimi ka shprehur indinjatën e tij ndaj Elijonës, pasi kjo e fundit e ka quajtur ‘fake’ atë. Ai tha se këtë gjë nuk e ka pritur asnjëherë nga ajo. “Unë nuk kisha mundur t’i hedh të mirat. Dyshimet ndaj teje kanë lindur veç për faktin që jemi në një lojë, ndërsa…

26/02/2026 22:09

Gjatë darkës së finalistëve, Londrimi ka shprehur indinjatën e tij ndaj Elijonës, pasi kjo e fundit e ka quajtur ‘fake’ atë.

Ai tha se këtë gjë nuk e ka pritur asnjëherë nga ajo.

“Unë nuk kisha mundur t’i hedh të mirat. Dyshimet ndaj teje kanë lindur veç për faktin që jemi në një lojë, ndërsa sjelljet e tua pas shkuarjes në finale kanë qenë të çuditshme”, u shpreh ai.

