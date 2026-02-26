Londrimi i ashpër me Elijonën: Shumë situata i ka kthyer në favor të saj me maskën e viktimizimit
Gjatë darkës së finalistëve, Londrimi u përballë me pyetjen se cili nga konkurrentët ka arritur në këtë fazë të lojës me “maska dhe akoma s’i kanë hequr”.
Ai u përgjigj pa hezitim, dhe emri që dha finalisti ishte Elijona.
“Mendoj se shumë situata i ka kthyer në favor të saj me maskën e viktimizimit”, u shpreh Londrimi.