Londrimi i ashpër me Elijonën: Shumë situata i ka kthyer në favor të saj me maskën e viktimizimit

26/02/2026 23:38

26/02/2026 23:38

Gjatë darkës së finalistëve, Londrimi u përballë me pyetjen se cili nga konkurrentët ka arritur në këtë fazë të lojës me “maska dhe akoma s’i kanë hequr”.

Ai u përgjigj pa hezitim, dhe emri që dha finalisti ishte Elijona.

“Mendoj se shumë situata i ka kthyer në favor të saj me maskën e viktimizimit”, u shpreh Londrimi.

