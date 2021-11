Lojtari i United ‘braktis’ bisedimet për kontratën e re, dëshiron me çdo kusht largimin në janar

Jesse Lingard dëshiron të largohet nga Manchester United në janar pasi braktisi bisedimet për kontratën me klubin.

Lingard refuzoi ofertën e United në tetor, e cila mendohet se kishte vlerë më të vogël se marrëveshja e tij aktuale në Old Trafford dhe 28-vjeçari nuk ka plane për të rihapur negociatat.

Lingard do të preferonte të dilte përsëri në huazim në janar – pasi kishte shijuar një periudhë të suksesshme në West Ham në gjysmën e dytë të sezonit të kaluar – dhe më pas t’i jepte fund lidhjes 22-vjeçare me United kur kontrata e tij të mbarojë në fund të qershorit.

Ai do të jetë në gjendje të largohet si lojtar i lirë në verë dhe mund të hapë bisedimet me klubet e huaja nga 1 janari, pasi tashmë ka tërhequr interesim të madh nga Barcelona dhe AC Milan. Një përfaqësues nga kampi i Lingard mendohet se ka udhëtuar në Spanjë për bisedime me klubet javën e kaluar.

United hodhi poshtë kërkesat nga gjashtë skuadra verën e kaluar dhe Lingard qëndroi në Old Trafford pasi iu dha garanci për më shumë kohë loje nga trajneri Ole Gunnar Solskjaer.

Megjithatë, ai ka bërë vetëm një fillim – në Kupën Carabao kundër West Ham në shtator – dhe kaloi më shumë kohë në fushë për Anglinë sesa për United.

Mundësitë e Lingard janë kufizuar nga nënshkrimet e verës të Cristiano Ronaldo dhe Jadon Sancho, dhe ai thuhet se është veçanërisht i mërzitur që Daniel James u zgjodh përpara tij në fillim të sezonit edhe pse anësori uellsian ishte gati të bashkohej me Leeds United për 30 milionë £.

Lingard ka shënuar dy herë në pesë paraqitjet e tij në Premier Ligë si zëvendësues këtë sezon, duke vazhduar formën mbresëlënëse që solli nëntë gola dhe gjashtë asistime në 16 ndeshje të ligës për West Ham.

Ai ishte fajtor kur United pësoi një gol të vonuar ndaj Young Boys në Ligën e Kampionëve, por u korrigjua duke ardhur për të vendosur golin fitues të Ronaldos në ndeshjen tjetër të Grupit F kundër Villarrealit.

Megjithatë, mungesa e kohës së lojës për United – 154 minuta në total krahasuar me 169 minuta për Anglinë – i kushtoi atij një vend në skuadrën e Gareth Southgate për ndeshjet e fundit kualifikuese të Botërorit kundër Shqipërisë dhe San Marinos.

Lingard është i dëshpëruar për të luajtur në Katar 2022 pasi humbi në Euro dhe ka arritur në përfundimin se largimi nga United në kërkim të futbollit të rregullt të ekipit të parë është i vetmi opsion. /Lajmi.net