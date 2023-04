Lojtari i Prishtinës ia theu hundën kundërshtarit/ Reagon Ferizaji: Nuk e kemi në ADN për t’u ankuar Skuadra e Prishtinës arriti fitore të madhe në javën e 29-të në Superligën e Kosovës, pasi mposhti 2 me 0 Ferizajin. Në minutën e 30’të të ndeshjes, futbollisti i Pristhinës, Endrit Krasniqi goditi me bërryl lojtarin kundërshtar, Ergon Hyseni dhe ia theu hundën, shkruan Lajmi.net Ndërhyrje të tilla në fushë, me bërrylin e ngritur lartë…