Lojtari i ekipit italian përjeton tmerrin: Tre persona e sulmojnë fizikisht, i nevojitet ndihma mjekësore

I riu i kombëtares kroate, Roko Jureskin, i cili mban fanellën e Beneventos, është sulmuar në Itali nga tre persona të panjohur, pas së cilës i është dashur të kërkojë ndihmë mjekësore.

Jureskin po ngiste një veturë pas stërvitjes kur tre sulmues e ndaluan dhe e sulmuan në rrugët e Beneventos dhe njëri prej tyre e goditi në fytyrë, sipas mediave italiane.

Më pas ata kanë ikur dhe futbollisti ka shkuar në polici dhe ka denoncuar sulmin duke kërkuar ndihmë nga mjekët e klubit.

Policia ka nisur hetimet për kapjen e autorëve të kësaj vepre.

Mediat spekulojnë se sulmi ka ndodhur për shkak të pakënaqësisë me ndeshjet e Beneventos, e cila pas 32 xhirove të luajtura është në pozitën e fundit dhe është e sigurtë rënia e saj në kategorinë e tretë të futbollit italian.

Për rastin reagoi edhe vetë futbollisti kroat në rrjetet sociale.

“Dua t’ju bëj një përditësim të shpejtë dhe t’ju them se jam mirë pas ngjarjes së dy ditëve më parë, i vlerësoj të gjitha mesazhet e shqetësimit dhe dashurisë. Fatmirësisht nuk ka ndodhur asgjë serioze. Ata nuk janë njerëz shumë të guximshëm që godasin dikë dhe ikin. Në gazetë kanë ekzagjeruar pak në përshkrim, të gjithë ata që më njohin e dinë që këto lloj gjërash as nuk më trembin dhe as më shqetësojnë. Tani po i drejtohemi gjërave më të rëndësishme dhe do të fokusohemi te ndeshja e radhës që na pret”, tha futbollisti i Beneventos./Lajmi.net/