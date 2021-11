Lojtari i Chelseas këshillon klubin që të mos lejojë largimin e dy futbollistëve

Të dy qendërmbrojtësit janë në vitin e fundit të kontratave të tyre në Stamford Bridge, pavarësisht se të dy janë bërë pasuri të vlefshme që kur Thomas Tuchel mori drejtimin në janar.

Kjo do të thotë se Chelsea po përballet me perspektivën reale të humbjes së dyshes, të cilët të dy luajtën në fitoren finale të Ligës së Kampionëve ndaj Manchester Cityt në maj, nëse nuk mund të lidhen me marrëveshje të reja.

Ish-mbrojtësi i Chelseat, Johnson ka thënë se do të ishte një ‘katastrofë’ për klubin që t’i linte të dy të largoheshin.

“Nga pikëpamja e biznesit, do të ishte një katastrofë”, tha ai për “Betting Odds”.

“Nuk ka rëndësi nëse klubi i do ata të dy atje për një kohë të gjatë, sepse për të zëvendësuar ata dy lojtarë do të duhet të shpenzosh një pasuri absolute.

“Edhe t’u jepni atyre një kontratë njëvjeçare me qëllimin për t’i shitur pas gjashtë muajsh do të kishte më shumë kuptim sesa t’i linit të dilnin pa pagesë.

“Do të ishte biznes i tmerrshëm, pavarësisht nëse klubi i do ata si lojtarë apo jo”.

Rudiger në veçanti ka qenë i lidhur me disa nga skuadrat më të mëdha të Evropës, si Bayern Munich, të cilët po monitorojnë situatën e kontratës së tij.

Mediat gjermane kanë raportuar se gjigantët e Bundesligës janë të gatshëm të dyfishojnë pagën e tij prej 5 milionë funte në vit.

Duke folur për Rudiger pas paraqitjes së tij të shkëlqyer në fitoren 3-0 të Chelseat ndaj Leicesterit, Tuchel tha: “Ai ka qenë i jashtëzakonshëm që nga dita e parë e deri më tani.

‘Shpresoj që të mbetet kështu. Në mbrojtje jemi të fortë si zakonisht dhe ata meritojnë lëvdata për këtë. Ata bëjnë shumë punë të padukshme, mbrojnë njëri-tjetrin, mbështesin dhe janë të guximshëm në sulm. Ne duam të jemi të rrezikshëm nga grupet.

“Të gjithë duan që ai të qëndrojë, është e qartë, por ndonjëherë ka një vonesë në këto gjëra dhe padyshim që ka një vonesë. Ai e di se çfarë ka këtu, një klub fantastik, një ligë fantastike. Ai është një konkurrent.

“Ne do të kemi pak durim dhe shpresojmë një fund të lumtur.”

Rudiger dhe Thiago Silva janë të rregullt në treshen e mbrojtjes së Chelseat, ndërsa Andreas Christensen pretendon për vendin e tretë dhe të fundit kundër Trevoh Chalobah dhe Cesar Azpilicueta të gjithanshëm.

Tuchel është i dëshpëruar për të mbajtur danezin dhe klubi është ende i sigurt për të zgjidhur çdo çështje për të nënshkruar një kontratë të re. /Lajmi.net/