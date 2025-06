“Lojtarët e rinj po e tregojnë veten, jemi në rrugën e duhur”, Visar Bekaj i lumtur me fitoren Kombëtarja e Kosovës ka shënuar fitore me rezultat 4-2 ndaj Komoreve në stadiumin ‘Fadil Vokrri’. Albion Rrahmani me një het-trik dhe Fisnik Asllani me një tjetër, u përkujdesën që t’i dhurojnë ‘Dardanëve’ fitoren e dytë në këtë muaj. Pas ndeshjes, portieri Visar Bekaj u shpreh i lumtur me triumfin, duke thënë se kombëtarja është në…