Lojtarët e nominuar për çmimin e muajit në Premier Ligë

Në listën e nominuar gjenden lojtarët si: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Joao Cancelo, Allan Saint-Maximin, Ismaila Sarr dhe Antonio Rudiger.

Lojtari me pjesëmarrjen më të madhe të golave përgjatë këtij muaji është Mohamed Salah me 7 sosh, duke u bërë kështu favoriti për ta fituar këtë çmim.

Salah ka realizuar pesë gola e dy asistime gjatë këtij muaji, kurse Cristiano ka realizuar tre gola në tre paraqitje.

Saint-Maximin i Newcastles ka regjistruar tri asistime dhe dy gola, kurse sulmuesi i Watford, Ismaila Sarr ka realizuzar katër gola.

Rudiger ka mbajtur katër herë portën e paprekur, duke shënuar një gol, gjersa Joao Cancelo ka pasur pesë porta të paprekura.

