Lojtarët e Liverpoolit festojnë me këngë të Dua Lipës fitoren ndaj Chelsea Lojtarët e Liverpoolit në dhomën e zhveshjes pas fitores së tyre kanë festuar me këngët e Dua Lipës. Në një video të postuar nga ky klub, ata shihen duke kërcyer e kënduar njëzëri më “One Kiss” të këngëtares nga Kosova. Përndryshe Liverpool gjunjëzoi Chelsean në minutën e 118’ me rezultat 1-0. It’s Dua Lipa time…