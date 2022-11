Lojtarët e Iranit nuk e këndojnë himnin, tregojnë mbështetje për protestuesit iranianë Kombëtarja e Iranit në futboll ka marrë vëmendjen me një veprim para ndeshjes ndaj Anglisë. Siç e do procedura, para secilës ndeshjes me kombëtare, intonohen himnet e kombëtareve që janë në fushë. Para ndeshjes Angli – Iran, kur u intonua himni i Iranit, lojtarët e kësaj kombëtare nuk nxorën zë nga goja, përcjell lajmi.net. Sipas…