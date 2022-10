Lojtarët dhe tifozët e Brighton nderojnë Enock Mwepun me homazhe pas daljes në pension të parakohshëm Lojtarët e Brighton u ngrohën me fanella me emrin e Enock Mwepu në anën e pasme përpara ndeshjes së së premtes në Premier Ligë kundër Brentford, ndërsa tifozët – dhe kryetari Tony Bloom – shfaqën flamujt e Zambisë. Në fillim të kësaj jave, bota e futbollit u mblodh për të mbështetur Enock Mwepu, i cili…