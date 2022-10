Loja me zarfa, qytetarët zgjedhin këngëtarët e preferuar Rubrika “Vox Pop”, është pjesë e emisionit “Mirage” edhe këtë sezon. Mirëpo këtë sezon kjo rubrikë ka ardhur me disa ndryshime, shkruan lajmi.net. E këtë të premte qytetarët ishin para lojës me zarfa ku zgjodhën këngëtarin e preferuar. Për më shumë ndiqeni materialin: