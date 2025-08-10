“Loja mbaroi”, Mehmetaj kërkon hetim për LVV-në: E kanë ditur për gjyqtarin raportues Laban

Gazetari Lirim Mehmetaj, ka publikuar një dokument nga ku thotë se “loja ka përfunduar”, kjo pasi sipas tij aty është vendimi i i Gjykatës Kushtetuese pro Lëvizjes Vetëvendosje dhe Glauk Konjucës ku gjyqtar raportues ishte Radomir Laban. Përmes një postimi në llogarinë e tij në Facebook, ai ka thënë se 12 deputetë të opozitës e…

Lajme

10/08/2025 15:58

Gazetari Lirim Mehmetaj, ka publikuar një dokument nga ku thotë se “loja ka përfunduar”, kjo pasi sipas tij aty është vendimi i i Gjykatës Kushtetuese pro Lëvizjes Vetëvendosje dhe Glauk Konjucës ku gjyqtar raportues ishte Radomir Laban.

Përmes një postimi në llogarinë e tij në Facebook, ai ka thënë se 12 deputetë të opozitës e kishin dërguar një lëndë në Gjykatën Kushtetues ku kontestohej seanca e 13 korrikut 2023, të cilën Glauk Konjufca e kishte thirrur pa u konsultuar me kryesin e Kuvendit fare dhe e kishte caktuar për në orën 10:00.

“Në atë seancë, deputetët e Vetëvendosjes votojnë një grumbull me ligje e pika. Opozita kërkon që të gjitha të zhbëhen, sepse seanca u thirr në formë jo ligjore. Por, Gjykata Kushtetuese, me gjyqtar raportues Radomir Laban, vendos pro Glauk Konjufcës e kundër deputetëve opozitare, duke thënë se në këtë rast “s’ka çështje kushtetuese”.

Vetëvendosja nuk bën zë fare këtu dhe e feston vendimin”, ka shkruar Mehmetaj.

Po ashtu lidhur me këtë Mehmetaj ka kërkuar hetim të menjëhershëm, për të kuptuar se si Vetëvendosja i ka përdorur informacionet e marra nga organet e shtetit për shërbime partiake.

“Por, duke parë se këta paskan pasur informacione për këtë gjyqtar, atëherë këtu mund të ngritët aludimi se këta kanë qenë duke e shtantazhuar gjatë gjithë kohës, meqë informatat publike i bënë për të vetëm pasi doli vendimi që nuk iu konvenoi”, shkroi ai. /Lajmi.net/

 

Lajme të fundit

