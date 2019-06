Loja e yjeve, Xhaka – Rashica: Mësohen skuadrat

Janë zbuluar dy skuadrat që do të zbresin në fushë në lojën e yjeve, që do të luhet nesër në Prishtinë.

Në stadiumin ‘Fadil Vokrri’, në Prishtinë, për nder të 20 vjetorit të çlirimit, do të luhet ndeshja bamirëse, Skaudra Xhaka – Skuadra Rashica.

Granit Xhaka dhe Milot Rashica do të jenë ata që do të krijojnë skuadrat e tyre, për të luajtur ndeshjen nga e cila të gjitha të ardhurat nga biletat do të shkojnë për të ndihmuar familjet në nevojë.

Por, sot më në fund janë mësuar edhe dy skuadrat e plota që do të paraqiten në këtë ndeshje.

Aty ka edhe këngëtar të njohur, ish futbollist, futbollist aktiv, boksier, e basketbollist.

Më poshtë lajmi.net ua përcjell skuadrat e plota.