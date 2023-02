Loja e vajzave për të injoruar djemtë, Luizi ia prish lojën Kiarës, ajo shpërthen në lot

Vajzave u është kërkuar që të injorojnë djemtë e shtëpisë kështu duke fituar imunitet, shkruan lajmi.net.

Kjo provë ka sjellur situatë të vështirë për Luizin dhe Kiarën.

Teksa po qëndronte mes dy lavamanëve, këngëtari e ka izoluar moderatoren duke mos e lejuar të dalë.

Kiara ishte ankuar se po i zihej fryma, por Luizi ka këmbëngulur se nuk e lëshon derisa ajo ti fliste.

Pas kësaj ajo ka shpërthyer në lot, ndërsa pasi ka prishur lojën, i ka thënë Luizit “Si nuk të vjen zot” dhe më pas është larguar./Lajmi.net/

Disgusting and to imagine is the person he loves #bbvipal pic.twitter.com/2ucvJYYaos

— K (@piecesofrina) February 27, 2023