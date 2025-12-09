“Logjika e trurit të peshkut”, Krasniqi me gjuhë të ashpër ndaj Supremes
Anëtari i KQZ-së nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje, Alban Krasniqi, ka komentuar vendimin e Gjykatës Supreme rreth ankesës për qendrat e votimit jashtë Kosovës, duke thënë se Supremja ka folur njëjtë sikur PZAP-i, sipas tij me gjuhën e PDK-së dhe LDK-së. “Gjykata Supreme, njëjtë sikur PZAP-i, paska folur me gjuhën e PDK-së dhe LDK-së në…
Lajme
Anëtari i KQZ-së nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje, Alban Krasniqi, ka komentuar vendimin e Gjykatës Supreme rreth ankesës për qendrat e votimit jashtë Kosovës, duke thënë se Supremja ka folur njëjtë sikur PZAP-i, sipas tij me gjuhën e PDK-së dhe LDK-së.
“Gjykata Supreme, njëjtë sikur PZAP-i, paska folur me gjuhën e PDK-së dhe LDK-së në ndërmarrjen e përbashkët të tyre për ta luftuar të drejtën e mërgatës për të votuar. Integriteti i zgjedhjeve nuk rrezikohet nga mërgata, por nga opozita dhe gjykatës të tillë të cilët vendimet i bëjnë sipas porosisë pa trohë integriteti dhe transparence. Në asnjë nen të ligjit për zgjedhjet dhe as të rregullave zgjedhore nuk ndalohet votimi në hapësirat që mund ti siguroj përfaqësia diplomatike për votim dhe as integriteti i procesit nuk ndërlidhet me faktin se a je në pallat të kulturës apo në zyre biznesesh si përfaqësi. Integriteti ndërlidhet me përgatitjet teknike, logjistike, administrative të organizimit dhe menaxhimit të zgjedhjeve”, ka shkruar Krasniqi.
Krasniqi madje vendimet e tyre i përshkruan si logjike me tru peshku.
“Pra, nuk e përcakton integritetin kualiteti i ndërtesës. Me logjikën e trurit të peshkut që këto dy shkallë kanë vepruar i bie që pallati i drejtësisë duhet mbyllur sepse nuk i plotëson kriteret e integritetit për shkak të problemeve teknike, ajri, ashensori, bufeja etj. Në fakt integriteti ndërlidhet se sa e organizuar dhe sa i pavarur është sistemi i drejtësisë. Apo, në rastin e PZAP që funksionon në një hapësirë sa një kotec pulash larg standardeve jo veç teknike të qendrave shtesë të votimit dhe pa pikë transparence. Për fund Gjykata Supreme nuk qenka marrë fare me ankesën tonë por iu paska vërsul mërgatës duke mbrojtur opozitën alla Valon Sylçe. Kur gjykatësit marrin anë politike ata së paku le ti zhveshin pelerinat e drejtësisë dhe ti veshin kollaret e partive dhe numrat në fletëvotime”, shkroi Krasniqi.