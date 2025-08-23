Logan Paul i jep fund beqarisë, martohet me modelen Nina Agdal në Itali
Influenceri dhe mundësi i njohur amerikan, Logan Paul, ka hyrë në një kapitull të ri të jetës – atë të martesës.
Ai është kurorëzuar me partneren e tij, modelen daneze Nina Agdal, me të cilën ndajnë edhe një vajzë, transmeton lajmi.net
Dasma u mbajt më 15 gusht, në një ceremoni private buzë liqenit Como në Itali – vendi ku çifti u fejua më herët. Megjithatë, lajmin për martesën e ndau vetë Logan Paul me ndjekësit e tij në rrjetet sociale vetëm sot.
Logan dhe Nina janë parë për herë të parë bashkë gjatë verës së vitit 2022, ndërsa pak muaj më pas e bënë publike lidhjen e tyre. Martesa e tyre është pritur me shumë urime dhe reagime pozitive nga fansat dhe figura të njohura në internet./lajmi.net/