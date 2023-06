Loftus-Cheek te Milani, punë e kryer

Milani dhe Chelsea kanë arritur marrëveshje për transferimin e mesfushorit anglez Ruben Loftus-Cheek.

Gazetari italian dhe një nga më të besuarit në botë për transferimeve, Fabrizio Romano e ka bërë punë të kryer transferimin e Loftus-Cheek në qytetin e modës, përcjell lajmi.net.

Milanit do t’i kushtojë 16 milionë euro transferimi i Loftus-Cheek plus katër milionë euro shtesë.

Testet mjekësore të mesfushorit anglez janë planifikuar në momentin e kryerjes së marrëveshjes.

“AC Milan ka përfunduar marrëveshjen me Chelsean për të nënshkruar me Ruben Loftus Cheek – ja ku po shkojmë. Marrëveshja afatgjatë u ra dakord me Ruben, i cili do të bashkohet me AC Milan, i emocionuar nga kapitulli i ri në futbollin italian” – raporton Fabrizio Romano.



27-vjeçari është pjesë e Chelseat nga grupmoshat e reja, ndërsa ka qenë i huazuar te Crystal Palace dhe Fulham./Lajmi.net/