“Lodhtë” sot moti, bien temperaturat – pritet edhe shi Sot në vendin tonë do të mbajë mot i vranët dhe më i freskët se ditët paraprake. Parashihen reshje të intensitetit të dobët. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat minimale do të sillen ndërmjet 8 dhe 10 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale mes 15 dhe 17 gradë Celsius. Do të fryjë erë nga drejtimi i…