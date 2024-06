“Loçka” kënga me e re e Lirit dhe Ermal Fejzullahut Ashtu siç kishin paralajmëruar, Liri dhe Ermal Fejzullahu kanë publikuar këngën e tyre me të re. Projekti muzikorë titullohet “Loçka” dhe është e kompletuar edhe me videoklip, shkruan lajmi.net. Për tekstin e këngës janë kujdesur Buci, Liri dhe Ermali. Padyshim si çdo këngë tjetër e Ermalit, edhe kjo do të jetë një hit i radhës…