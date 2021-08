Locatelli gjithnjë e më afër Juventusit

Locatelli e ka bërë të ditur prej kohësh dëshirën e tij që të transferohet te gjiganti italian, transmeton lajmi.net.

Megjithatë Juventusi nuk arrinte të gjejë marrëveshjen e duhur me Sassuolon për transferimin e tij.

Por, sipas gazetarit Fabrizio Romanos, takimet e fundit mes dy klube ishin pozitive, dhe një marrëveshje pritet të arrihet së shpejti.

Të dy palët janë të bindura që do të mund të gjejnë gjuhën e përbashkët për të përmbyll me sukses kalimin e futbollistit te “Zonja e Vjetër”.

Interesim për mesfushorin ka shprehur edhe Arsenali dhe disa klube tjera, por ai dëshiron vetëm “Bianconerët”.

Sassuolo kërkon 40 milionë euro për shitjen e tij, Juve më parë kishte ofruar huazimin me të drejtë blerje për 30 milionë euro që ishte e pamjaftueshme.

Megjithatë tani duket se do të bien dakord për një çmim të përshtatshëm. /Lajmi.net/

Juventus are getting closer to sign Manuel Locatelli. New meeting with Sassuolo was positive – the agreement is set to be reached on final price tag, but not yet on deal structure [loan/buy obligation]. ⚪️⚫️ #Juventus

All parties involved are confident to complete the deal soon.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2021