Lluka: Energjia e pastër do të jetë gjenerues kryesor i vendeve të punës

Në këtë ngjarje po merr pjesë ministri i Zhvillimit Ekonomik, Valdrin Lluka i cili para të pranishmëve tha se tranzicioni në sektorin energjisë mbetet një prej sfidave kryesore mirëpo Kosova edhe përkundër faktit që përballet me sfida të shumta në këtë fushë ka shënuar progres.

“Investimet në fushën energjisë së ripërtëritshme përkundër rritjes ende nuk e kanë përmbushur tragetin e paraparë. Sot ne kemi në operim 7 hidrocentrale, 5 impiante e panele solare dhe 2 të erës, me një kapacitet prej rreth 77 megavat. Ndërkaq 22 gjeneratorë janë në proces të ndërtimit me kapacitet rreth 178 megavat”, u shpreh Lluka.

Por pavarësisht të arriturave ministri Lluka përmendi edhe sfidat me të cilat mund të përballet Kosova në të ardhmen sa i përket sektorit të energjisë siç janë; përmbushja e targetave të rinjë që dalin nga Plani për Energji dhe Klimë 2012 -2030 si dhe kalimi nga procedura e autorizimit në procedura të skemave konkurruese të tregut.

“Kur jemi te Plani për Energji dhe Klimë një target tjetër do të jetë sfidues për Kosovën që lidhet me fushën efiçiencës së energjisë. Aprovimi i ligjit për EE, themelimi i Fondit për EE, zhvillimi i planeve komunale të EE si dhe forcimi i infrastrukturës administrative janë reforma që ndjeshëm do të prekin incentivën për mobilizim të investimeve në këtë fushë si dhe krijimin për zhvillim të biznesit”, theksoi me tej Lluka.

Lluka theksoi se lidhur me financimin e projekteve në fushën e burimeve të ripërtëritshme është lajm i mirë nga fakti se janë përmbushur të gjitha komentet e Bankës për Rindërtim dhe Zhvillim që lidhen me marrëveshjen për shitblerjen e energjisë dhe së shpejti do të jenë të gatshëm të financojnë këto projekte. “Me rritjen e investimeve në fushën e burimeve të ripërtëritshme (rreth 100 milionë në periudhën afatmesme së bashku me donatorët) përpos që do të kenë efekt në racionalizimin dhe optimizimin e konsumit të energjisë poashtu do të krijohen edhe shume vende te reja të punës nga sektori privat që është një nga qëllimet kryesore të Qeverisë së Kosovës”, tha Lluka .

I pranishëm ishte edhe ambasadori gjerman Christian Heldt, i cili tha se Kosova mund të jetë lider dhe shembull në energji të pastër.

“Në Kosovë ka projekte të energjisë së pastër të cilat janë zhvilluar dhe ne besojmë se Kosova mund të jetë lider në rajon dhe të jetë shembull për vendet e tjera”, u shpreh ai

Kreu i MZHE-së në anën tjetër tha se iniciativa për rrjetëzimin e bizneseve të kësaj fushe na jep shpresë që do të jeni partner aktiv në propozimin dhe orientimin e politikave te reja te këtij sektori me qëllim të përbashkët për zhvillim ekonomik, krijim të vendeve të reja të punës, përmirësim te standardit të jetesës se qytetareve tonë si dhe për një ambient me te pastër për te gjithë ne.

Ky event u organizua nga Oda Ekonomike Gjermano – Kosovare (KDWV) në bashkëpunim me Qeverinë Gjermane përmes Projektit për Efiçiencë të Energjisë në Kosovë, Deutche Gesellschaft fur internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. /Lajmi.net/