Llojet e reja të koronavirusit kërkojnë modifikim të vaksinave

Pas zhvillimit dhe futjes së vaksinave COVID-19 me shpejtësi rekord, prodhuesit po përballen me problemin e shfaqjes së llojeve të reja të koronavirusit që mund t’i bëjë vaksinat e tyre joefektive, një sfidë që do të kërkojë hulumtime me muaj dhe investime të mëdha financiare, raporton Reuters.