“Lloj-lloj fyerjesh që është turp t’i përmendim”, “S’keni tolerancë” – Presidenca i reagon ashpër Kurtit dhe VV-së

Lajme

06/03/2026 19:20

Shefja e Stafit të presidentes, Learta Hollaj i ka reaguar pushtetit të Vetëvendosjes që ka kundërshtuar dekretin e saj për shpalljen e zgjedhjeve të reja.

Ajo ka thënë se presidentja Vjosa Osmani do ta shkelte kushtetutën sikur të mos e lëshonte dekretin për zgjedhjet e reja.

Hollaj ka akuzuar pushtetin e VV-së edhe për mostolerancë.

Postimi i saj:

Presidentja zbatoi atë që Kushtetuta kërkon. Pra, kreu një detyrim kushtetues e jo një dëshirë. Ajo do ta shkelte Kushtetutën sikur mos ta nxirrte një dekret të tillë.
Ta akuzosh atë për verbërim pushteti, monarki, arbitraritet e lloj-lloj fyerjesh që është turp t’i përmendim këtu, tregon se nuk keni as tolerancë minimale për njerëzit që thjesht mund të kenë interpretim ndryshe të Kushtetutës nga ai i juaji. Presidentja vetë ka thënë se e mirëpret dërgimin e këtij dekreti në Gjykatën Kushtetuese dhe se çfarëdo vendimi do ta respektojë.
Në një republikë, zelli për Kushtetutën është detyrë, jo ambicie.

