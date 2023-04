Llapi – Gjilani dhe Vushtrria – Prishtina, sot luhen ndeshjet e para gjysmëfinale në Kupën e Kosovës Sot do të zhvillohen dy ndeshjet e para gjysmëfinale në Kupën e Kosovës në futboll. Vëmendja kryesore është në stadiumin “Zahir Pajaziti” në Podujevë, me Llapin që është nikoqir i Gjilanit me fillim nga ora 15:00, shkruan lajmi.net. Ballafaqimi i parë në Podujevë do të gjykohet nga Gramos Shala me dy ndihmësit, Besnik Morina dhe…