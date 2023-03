Llapi fiton në penallti, kualifikohet në gjysmëfinale Skuadra e Llapit është kualifikuar në gjysmëfinalen e Kupës së Kosovës, pasi mposhti kundërshtarët nga Malisheva në “Zahir Pajaziti”. Ndeshja gjatë 90 minutave u mbyll me rezultatin e barabartë 2 me 2, me golat e shënuara nga: Selimi, Shabani (Llapi) dhe Mustafa, Soboëale (Malisheva), shkruan Lajmi.net Gjatë vazhdimeve, dy skuadrat nuk e gjetën rrugën e…