Llapi fiton me përmbysje ndaj Fushë Kosovës

Llapi ka mposhtur në udhëtim skuadrën e Fushë Kosovës.

Ekipi i Tahir Batatinës fitoi me përmbysje 2:1 ndaj Fushë Kosovës, shkruan lajmi.net.

Në minutën e 28’ shënoi Krasniqi për ti dhënë epërsinë vendasve.

Kështu pjesa e parë u mbyll 1:0 në favor të Fushë Kosovës.

Në 45 minutat e dytë llapjanët përmbysen gjithçka.

Fillimisht Ilir Blakqorri barazoi shifrat në 1:1, në minutën e 50’.

Më pas ishte Muhamet Hyseni që i dha epërsinë Llapit, duke shënuar në minutën e 76’.

Pas kësaj fitore Llapi mban vendin e katërt me gjashtë pikë, kurse Fushë Kosova pozitën e fundit me zero./Lajmi.net/