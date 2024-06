“Llafe llafe” – Borell thotë se identiteti evropian s’do të jetë i përfunduar pa hyrë të gjitha vendet e Ballkanit në BE Përfaqësuesi i Lartë i BE-së, Josep Borell, sot është nderuar nga Ministria e Jashtme e Austrisë me çmimin evropian “Dr. Alois Mock”. Ka qenë Alexander Schallenberg ai që ia ka dorëzuar çmimin në një ceremoni ku po marrin pjesë edhe ministra nga rajoni. Në fjalën e tij kryediplomati evropian ka folur për sfidat me të…