‘’Llafatore” Osmani: Thotë se Shtetet e Bashkuara janë një udhërrëfyes për Kosovën

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, në shënimin e 247-vjetorit të Pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, theksoi se Shtetet e Bashkuara nuk janë thjesht një aleat, por një udhërrëfyes për Kosovën.

Ajo tha se mbështetja që SHBA-ja ka dhënë historikisht për Kosovë, jo vetëm ka pasur rëndësi vendimtare, por ka qenë një dimension ekzistencial.

“Ne do të vazhdojmë gjithmonë të shikojmë lart nga Shtetet e Bashkuara, unë gjithmonë them se ne në fakt jemi një zgjatim i vlerave amerikane. Pra, kur themi se Kosova është edhe shtëpia juaj, me të vërtetë shpresoj që ju ta ndjeni këtë fort çdo ditë. Për ne, Shtetet e Bashkuara nuk janë thjesht një aleat, por më tepër një udhërrëfyes, një udhërrëfyes dhe një udhëheqës në përpjekjet tona globale për të mbrojtur lirinë, demokracinë dhe drejtësinë për të gjithë”.

“Mbështetja që SHBA-ja ka dhënë historikisht për ne, jo vetëm ka pasur rëndësi vendimtare, por ka qenë një dimension ekzistencial. Unë kam besim se shumë kapituj mbeten për t’u zbuluar midis dy vendeve tona, por është shtylla e kësaj aleance që na bën të jemi të sigurt se rruga përpara është ajo e duhura. SHBA qëndron si sinonim i lirisë sonë, për shkak të vendosmërisë suaj, lufta jonë çlirimtare kulmoi me të drejtën për të zgjedhur vetë rrugën tone”, theksoi Osmani.

Në këtë manifestim kanë marr pjesë edhe kryeministri Albin Kurti dhe kryetari i Kuvendit, Glauk Konjufca.

Kujtojmë se Presidentja Osmani nuk po reagon publikisht fare për masat që janë vendosur nga BE për Kosovën si dhe paralajmërimet nga SHBA për masa të mundshme ndaj Kosovës, si pasojë e veprimeve të Qeverisë Kurti.

Osmani nuk ka guxuar deri më sot që publikisht ta kritikoi Kurtin për veprimet e fundit të pakoordinuara me aletatët, ku edhe një miku të Kosovës, i ka thënë naiv, bëhet fjalë për Blinken.

Andaj Osmani është veç llafe dhe tanimë është shndërruar në notere të Kurtit.