Lladrovci: Veç pse ma kanë bo padrejtë, kanë me m’votu
Kandidati për kryetar të Drenasit, Ramiz Lladrovci thotë se ka qytetarë të cilët thonë se për shkak të padrejtësive që ia ka bërë kryesia e PDK’së, do ta votojnë atë për kryetar të kësaj komune.
Ai tha se nga puna në terren beson që do ta fitojë edhe mandatin e radhës.
“Qytetarët e Drenasit janë shumë të vendosur, me aq sa i shoh e i takoj, që na ta arrijmë edhe mandatin e radhës. Qytetarët e vlerësojnë punën, jo vetëm padrejtësisë që më është bërë. Ka edhe prej atyre që më kanë thënë: Vec pse ta kanë bo padrejtë, këna me t’votu ty”, tha Lladrovci në Tëvë1.
Tutje, ai tha se moskandidimi i tij nga kryesia e PDK’së është vendim shumë i gabum.
“Veprimi që e ka bo Kryesia e PDK ndaj nesh është i gabum. Kam besu që kryetari i PDK, Memli Krasniqi nuk është aq i pameqëm, sa me vendos për dikë, me nxjerr kandidat dhe me eliminu kandidaturën time. Ka 4 vjet që e kam thënë, se do të vazhdojë edhe për një mandat. Arsyetimet që ata i kanë dhënë janë të pakuptimta”, tha ai.