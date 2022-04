Lladrovci uron Qëndron Kastratin: Vendimi i Kushtetueses ua mbyll gojën keqbërësve

Lladrovci e uroi Kastratin, nëpërmjet një postimi në ‘Facebook’, për, siç e quan ai, fitoren në këtë betejë, duke thënë se ky vendim ua mbyll gojën keqbërësve në dy komunat, Kamenicë e Drenas.

“Kur e nisa i pari në Drenas këtë reformë, u ballafaqova me rezistencë nga keqbërës dhe qytetarë që nuk ia deshën e as nuk ia duan të mirën arsimit, as nxënësve e as prindërve, me akte populliste, siç bënë edhe në Kamenicë”, ka shkruar ai në postim.

“Ndonëse nuk kam pasur asnjëherë dilema, megjithatë ky vendim i Gjykatës Kushtetuese pos që ua mbyllë gojën keqbërësve në dy komunat, i rikonfirmon vendimet tona të drejta!”, thotë më tej Lladrovci.

“Me procese të tilla, herët apo vonë do të përballen edhe komunat tjera”, tha ndër të tjera ai. /Lajmi.net/