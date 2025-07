Lladrovci: Thaçi në vitin 2021 më telefonoi dy herë nga Haga, më tha “kam qef me iu pa bashkë me Sami Lushtakun” Kryetari i Drenasit, Ramiz Lladrovci, një intervistë në RTK ka folur për zhvillimet në PDK ndër vite dhe për historikun e raportit të tij me Sami Lushtun. Lladrovci ka thënë se Hashim Thaçi e kishte telefonuar dy herë nga Haga, pas zgjedhjeve të 2021’ës. Lladrovci tha se Thaçi e kishte lutur që t’i përmirësojë raportet…