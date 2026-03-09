Lladrovci takohet me Haxhi Shalën e flasin për Hagën: Në kuptimin e ndodhive lidhur me drejtësinë, është larg të besueshmes
Kryetari i Drenasit, Ramiz Lladrovci ka takuar Haxhi Shalën.
Takimin me të e ka quajtur Lladrovci si emocional, pasi kanë rikujtuar ngjarjet dhe në veçanti pasojat e një procesi të padrejtë.
Ai për Hagën ka thënë se në kuptimin e ndodhive, lidhur me drejtësinë është larg të besueshmës.
“Dëshmitarë jokredibil, koha e pabarabartë për palët për trajtimin e çështjeve, akuza e ngjashme me akuzat e ish regjimit jugosllav dhe dështimet tjera për gjykim në kohë të arsyeshme, drejtësinë e proklamuar e bëjnë të lëndueshme. Me Komandant Topin, diskutuam për rrethanat e burgut ku qëndroi më shumë se dy vjet, për akuzat dhe për lirimin e tij. Në fund, në shenjë nderimi, ia dhurova librin “Përjetësia e dyfishtë”, e autorit Bedri Islami, kushtuar heroit dhe heroinës, Fehmi e Xhevë Lladrovci”, ka thënë Lladrovci. /Lajmi.net/
