Lladrovci përshëndet veprimin e Memli Krasniqit, paralajmëron ardhjen e Bedri Hamzës si kryetar
Kryetari i Komunës së Drenasit, Ramiz Lladrovci ka reaguar pas dorëheqjes së Memli Krasniqit nga pozita e kryetarit të PDK-së. Ai ka përgëzuar strukturat e PDK-së për mbështetjen që thotë se i kanë dhënë në çdo situatë, duke besuar se do të bëhet mirë, ndërsa ka falënderuar qytetarët e komunës së Drenasit, që thotë se…
Lajme
Kryetari i Komunës së Drenasit, Ramiz Lladrovci ka reaguar pas dorëheqjes së Memli Krasniqit nga pozita e kryetarit të PDK-së.
Ai ka përgëzuar strukturat e PDK-së për mbështetjen që thotë se i kanë dhënë në çdo situatë, duke besuar se do të bëhet mirë, ndërsa ka falënderuar qytetarët e komunës së Drenasit, që thotë se besuan në zotimin e tij “s’ka bir nane që më largon nga PDK-ja”.
Ai ka përshëndetur hapin e Memlit Krasniqit për të dhënë dorëheqje, dhe i ka ofruar përkrahje “kryetarit në ardhje”, Bedri Hamzës.
“Të jesh lider i partisë që buroi nga Drejtoria Politike e UÇK-së, është përgjegjësi e madhe, përgjegjësi për ta dërguar shtetin në nivel më të lartë, sinqerisht, me tërë forcat përparimtare të vendit. Partia Demokratike është vet liria dhe shteti i Kosovës! Të jesh lider i Partisë Demokratike të Kosovës, do të thotë të jesh shtetformues e shtetndërtues, gjithëpërfshirës e përbashkues, trim dhe i drejtë, largpamës e vizionar, burrështetas dhe lider në fjalë e vepra. Suksese të mëtejme parti e liderëve tanë të luftës dhe paqes, suksese PDK”, ka shkruar Lladrovci në Facebook. /Lajmi.net/
Postimi i tij i plotë: