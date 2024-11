Lladrovci për doracakun “Edukimi seksual dhe shëndeti riprodhues“: Nuk do të zbatohet në komunën e Drenasit Kryetari i Drenasit, Ramiz Lladrovci, ka thënë se nuk do të zbatohet përdorimi i doracakëve “Edukimi seksual dhe shëndeti riprodhues” në komunën të cilën ai e drejton. ‘’Është diskutuar shumë ky doracak, sa jam informuar as nuk është duke u zbatuar dhe nuk pritet të zbatohet me këtë përmbajtje siç është hartuar’’ tha Lladrovci. Ai…