Lladrovci: PDK dje, PDK sot, PDK gjithmonë – me qytetarët do t’ua tregojmë vendin, keqbërësve dhe bedelëve Kryetari i komunës së Drenasit, Ramiz Lladrovci ka dal me një reagim të ri pasi nuk u rikandidua nga PDK. Lladrovci në postimin e bërë se tash u zbulua publikisht 10shja që e përkrahi Petrit Hajdarin, kandidatin e ri të PDK-së për këtë komunë, shkruan lajmi.net Ai tha se me qytetarët do t’ua tregoj vendin…