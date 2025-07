Lladrovci nuk ndalet: Ne ende nuk e kemi filluar fushatën, e as nuk i shqetësojmë qytetarët me telefonata Kryetari aktual i Komunës së Drenasit, Ramiz Lladrovci, ka falënderuar publikisht qytetarët për përkrahjen dhe mesazhet e shumta pas shpalljes së subjektit të tij të ri politik lokal “PËR DRENASIN KAMPION ME RAMIZ LLADROVCIN”. Në një postim në Facebook, Lladrovci ka theksuar se ka pranuar mijëra mesazhe urimi dhe ftesa për takime, por ka sqaruar…