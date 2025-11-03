Lladrovci: Nëse Presidentja vendos nesër për zgjedhje, hyj menjëherë – kam me e thy në kurriz PDK-në

Ramiz Lladrovci, ka thënë se nëse presidentja vendos për zgjedhje qysh nesër, ai do të hyjë në to, duke deklaruar se do ta “thyejë në kurriz” PDK-në. “O nesra ti vendos Presidentja, nesra më ki në zgjedhje,” ka thënë Lladrovci, derisa është pyetur nga analisti Bekim Kabashi nëse do ta sfidojë lidershipin e PDK-së. Ai…

Lajme

03/11/2025 23:29

Ramiz Lladrovci, ka thënë se nëse presidentja vendos për zgjedhje qysh nesër, ai do të hyjë në to, duke deklaruar se do ta “thyejë në kurriz” PDK-në.

“O nesra ti vendos Presidentja, nesra më ki në zgjedhje,” ka thënë Lladrovci, derisa është pyetur nga analisti Bekim Kabashi nëse do ta sfidojë lidershipin e PDK-së. Ai është shprehur:

“Po, kam me thy në kurriz.”

“Në qoftë se lidershipi i PDK-së nuk reflekton, jo Partia Demokratike, kam me thy në kurriz,” ka thënë ai në Debat Plus.

Artikuj të ngjashëm

November 3, 2025

Çeku akuzon Ramën se tentoi të mashtrojë një investitor – ky...

November 3, 2025

Hoxha për rrëmbimin në Leposaviq: Serbia po përgatit skenarë të rinj...

November 3, 2025

Parashikimi i motit për ditën e nesërme

Lajme të fundit

Pas gjashtë muajsh pauzë, Dafina Zeqiri rikthehet me...

Slot: Ndeshja me Real Madridin është test i madh për ne

Çeku akuzon Ramën se tentoi të mashtrojë një...

Hoxha për rrëmbimin në Leposaviq: Serbia po përgatit...