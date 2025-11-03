Lladrovci: Nëse Presidentja vendos nesër për zgjedhje, hyj menjëherë – kam me e thy në kurriz PDK-në
Ramiz Lladrovci, ka thënë se nëse presidentja vendos për zgjedhje qysh nesër, ai do të hyjë në to, duke deklaruar se do ta “thyejë në kurriz” PDK-në.
“O nesra ti vendos Presidentja, nesra më ki në zgjedhje,” ka thënë Lladrovci, derisa është pyetur nga analisti Bekim Kabashi nëse do ta sfidojë lidershipin e PDK-së. Ai është shprehur:
“Po, kam me thy në kurriz.”
“Në qoftë se lidershipi i PDK-së nuk reflekton, jo Partia Demokratike, kam me thy në kurriz,” ka thënë ai në Debat Plus.