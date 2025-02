Lladrovci: Limaj është i gatshëm të hyjë me Kurtin në Qeveri vetëm për një ministri Kryetari i Drenasit, Ramiz Lladrovci ka thënë se kreu i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj do t’i bashkohet Albin Kurtit për krijimin e qeverisë së re. Lladrovci madje tha se Limaj bashkohet me Kurtin, nëse ky i fundit, siç u shprej ai, ia jep vetëm një ministri. “Unë e kam thënë me 10 shkurt se kam…