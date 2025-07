Lladrovci: Le ta qet nënkryetarin Arben Shala kandidat për kryetar, unë tërhiqem Kryetari Ramiz Lladrovci thotë se do të tërhiqej nga kandidatura nëse PDK do ta propozonte Arben Shalën, si kandidat për kryetar të Drenasit. Lladrovci tha se këtë do ta bënte se do ta dinte që komunën do ta linte në duar të sigurta. “Unë e kam një nënkryetar komune kogja i zoti, pse nuk vjen…